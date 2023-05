Streit wegen Erdogan: Mercedes-Werk-Schütze tötet Vorgesetzte

Die Tat von Murat D., der in Sindelfingen zwei Vorgesetzte tödlich verletzte, könnte politisch motiviert gewesen sein: Offenbar war er Erdogan-Gegner, während die Opfer Unterstützer des türkischen Präsidenten waren.

1 / 4 In der Mercedes-Fabrik «Factory 56» gab Murat D. am Donnerstag mehrere Schüsse auf seine Vorgesetzten ab. Screenshot/Google Maps Eines der Opfer starb vor Ort, das andere erlag später seinen Verletzungen. Beide Personen waren 44 Jahre alt. (Symbolbild) imago/imagebroker Die Polizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, auch ein Sondereinsatzkommando war vor Ort. (Symbolbild) IMAGO/Tim Oelbermann

Darum gehts Am vergangenen Donnerstag tötete Murat D. mit einer Schusswaffe seine Vorgesetzten Özkan K. und Ayhan B.

Die Tat ereignete sich in einem Mercedes-Werk in Sindelfingen, Deutschland.

Zum Tatmotiv liegen laut Recherchen der «Bild»-Zeitung neue Erkenntnisse vor. Offenbar soll Murat D. politische Differenzen mit seinen Chefs gehabt haben.

Offenbar gibt es neue Erkenntnisse zum Tatmotiv des Schützen von Sindelfingen, der am Donnerstag in einem Mercedes-Werk seine Vorgesetzten mit mehreren Schüssen tötete. Der Täter, Murat D. (53), hatte während laufender Produktion mindestens neun Schüsse auf seine Vorgesetzten Özkan K. und Ayhan B. (beide 44) abgegeben. Beide überlebten die Bluttat nicht. Murat D. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Laut Recherchen der «Bild»-Zeitung soll Murat D. einen Tag vor der Tat auf Tiktok ein Video veröffentlicht haben, in dem er sagte: «Wenn deine Freiheit gefährdet ist, musst du sie dir zurückholen!» Das soll er auch zu einer Kollegin gesagt haben: «Ich habe mich mit ihm oft in den Raucherpausen unterhalten. In letzter Zeit hat er immer von Politik geredet und dass man sich wehren müsse.»

Murat D. ist vermutlich Erdogan-Gegner

Andere Kollegen und Bekannte berichteten dem Blatt, dass Murat D. gegen den türkischen Präsidenten Erdogan gewettert habe. Seine Vorgesetzten dagegen seien pro Erdogan gewesen – alle drei waren beziehungsweise sind türkischer Herkunft. Der aktuelle Präsidentschaftswahlkampf in der Türkei gab der Diskussion noch zusätzlich Zunder: «Es gab Spannungen zwischen Murat und den Teamleitern. Murat fühlte sich unterdrückt, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein.»

Das vermeintliche Gefühl der Unterdrückung könnte es gewesen sein, das dann in der Tragödie vom Donnerstag mündete: Nach den Schüssen im Mercedes-Werk sind zwei Menschen tot, sie hinterlassen Frau und Kinder. Murat D. sitzt unterdessen in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde Anklage wegen Totschlags in zwei Fällen erhoben.