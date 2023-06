Steinkauz: Auf dieses Foto haben Vogelschützer 40 Jahre lang gewartet

Der Steinkauz wäre um 2000 herum beinahe ausgestorben in der Schweiz. Die Wiederansiedlung in der Nordwestschweiz gelang nicht ohne intensive Vorarbeit über viele Jahre hinweg.

Hier ist er: Das ist die erste Sichtung eines Steinkauzes in der Nordwestschweiz. Der in diesem Jahr geschlüpfte junge Steinkauz wurde von einer Wildkamera vor dem Brutplatz aufgenommen.

Erstmals nach rund 40 Jahren hat dieses Jahr ein Steinkauz-Paar in der Nordwestschweiz gebrütet. Dies meldet Birdlife Schweiz. Die Vogelschutz-Organisation arbeitet mit verschiedenen Partnern schon seit über 20 Jahren intensiv auf die Wiederansiedlung des besonders gefährdeten Vogels hin. «Das ist ein grosser Erfolg», frohlockt Martin Schuck, stellvertretender Geschäftsführer von Birdlife Schweiz. «Das stellt einen der seltenen Lichtblicke beim Schutz der Biodiversität dar, deren Zustand in der Schweiz besorgniserregend ist.»

Wo die erfolgreiche Steinkauz-Brut mit Jungen gefunden wurde, wird derweil nicht bekannt gegeben. «Der genaue Standort wird geheim gehalten», heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Steinkäuze würden sensibel auf Störungen reagieren. Sie sollen sich möglichst ungestört entwickeln, damit ein weiteres Anwachsen der Bestände möglich werde, so Birdlife. Ornithologen müssten also noch einige Jahre warten, bis sie den Steinkauz wieder regelmässig in der Nordwestschweiz antreffen können.

Die Wiederansiedlung gelang dank wachsenden Populationen im Elsass und Südbaden, wo sich der Bestand in den letzten 20 Jahren verdrei- bis vervierfacht habe. Dieser Erfolg sei auch dem grossen Engagement der Landwirte vor Ort zu verdanken, so Birdlife. Diese tragen mit der Pflanzung neuer Hochstamm-Obstbäume, Anreicherung der Obstgärten mit Hecken, Ast- oder Steinhaufen und Extensivierung von Wiesen und Weiden zur Aufwertung des Lebensraums bei. Davon profitierten auch andere Vogelarten wie der Wiedenhopf oder Gartenrotschwanz, die auf denselben Lebensraum wie der Steinkauz angewiesen seien.

Aussterben in letzter Minute verhindert

In der Schweiz wäre der Steinkauz als Brutvogel beinahe ausgestorben. Anfang 2000 betrug der Bestand nur noch um die 50 bis 60 Paare. Beinahe hätte ihn das gleiche Schicksal ereilt, wie den Rotkopfwürger oder den Grossen Brachvogel, die beide ganz aus der Schweiz verschwunden sind. Sein Aussterben habe nur dank intensiver Förderaktivitäten in verschiedenen Gebieten verhindert werden können, so Birdlife. Im Tessin, in Genf, in der Ajoie und im Grossen Moos seien die Bestände seither auf rund 150 Paar angewachsen.