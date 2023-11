Stans: Letzte Folge «Wetten dass..?» kommt in die Schweiz

Bald wird die letzte Folge «Wetten dass..?» ausgestrahlt. Die finale Aussenwette findet ausgerechnet in Stans statt, wo Comedian Hazel Brugger moderieren wird.

Kultsendung : Allerletztes «Wetten dass..?» in Stans – mit Spektakel-Aussenwette

1 / 2 Am 25. November wird die allerletzte Ausgabe der Sendung «Wetten dass..?» ausgestrahlt. Philipp von Ditfurth/dpa Die finale Aussenwette findet in Stans statt, wo Seilzieh-Weltmeister eine Standseilbahn hochziehen wollen. Rolf Vennenbernd/dpa

Darum gehts Es ist bekannt, dass die Kultsendung «Wetten dass..?» im November zum letzten Mal ausgestrahlt wird.

Am 25. November findet die Aussenwette in Stans statt.

Dort planen Seilzieh-Weltmeister, die Stanserhorn-Bahn mit einem Gesamtgewicht über 7000 Kilogramm innerhalb von 120 Sekunden zehn Meter auf dem Gleis hochzuziehen.

Am Samstag, 25. November ist es so weit: Die allerletzte Ausgabe der Kultsendung «Wetten dass..?» geht über die Bühne. Zum krönenden Abschluss ist eine Aussenwette geplant. Diese findet ausgerechnet in Stans statt und wird von Comedian Hazel Brugger moderiert.

Die aktuellen Seilzieh-Weltmeister der Klasse 640 kg wollen sich für die letzte Show unter Beweis stellen. Sie sollen für die letzte Sendung eine volle Standseilbahn der Stanserhorn-Bahn mit einem Gesamtgewicht über 7000 Kilogramm innerhalb von 120 Sekunden zehn Meter auf dem Gleis hochziehen.

Spezialtrainings, «um uns optimal vorzubereiten»

Christian Zumbühl, Initiant dieser Wette sowie Mitglied des Seilziehclubs, sagt: «Die Eingabe bei den Produzenten von «Wetten dass..?» entstand sehr spontan. Wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass unsere Idee tatsächlich zum Zuge kommt. Umso glücklicher sind wir, dass es geklappt hat.»

Das Gelingen der Wette habe bei den Seilziehern nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft nun oberste Priorität. «Wir absolvieren aktuell zweimal in der Woche ein Spezialtraining, um uns optimal vorzubereiten», so Zumbühl. Ob das Vorhaben gelingt, ist aber noch nicht sicher. So sagt der Seilzieher: «Das Gelingen hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wetter, Tagesform, Nervosität und Atmosphäre. Doch wir bleiben optimistisch.»

Nicht zum ersten Mal in Stans

Bereits vor dreissig Jahren fand zum 100-jährigen Jubiläum der Stanserhorn-Bahn eine Aussenwette in Stans statt. Jürg Balsiger, abtretender Direktor der Stanserhorn-Bahn, sagt nun: «Unsere Bevölkerung ist begeisterungsfähig und wird sich so einen einmaligen Event vor Ort nicht entgehen lassen.» Es werde ein geheiztes Festzelt aufgebaut, in welchem sich Gäste auch verpflegen könnten.

