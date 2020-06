Praxisleiter räumt Fehler ein

Stapelweise landen Patientenakten als Altpapier auf dem Trottoir

Vor einer Zürcher Arztpraxis lagen grosse Stapel vertraulicher Patientenakten – als Altpapier gebündelt. Laut dem Praxisleiter handelt es sich um ein Versehen.

So etwa Zusammenfassungen von Krankheitsgeschichten, …

Darunter befanden sich jedoch nicht bloss Zeitschriften und Couverts: Ein Leser-Reporter hielt fest, dass unzählige vertrauliche Patientendokumente in den Stapeln waren.

Vor einer Zürcher Arztpraxis stapelte sich in der Nacht auf Mittwoch das Altpapier.

Patienten vertrauen darauf, dass ihre Ärzte sämtliche Daten vertraulich behandeln. Dafür sorgt das Berufsgeheimnis. Damit nahm es eine Zürcher Arztpraxis aber offenbar nicht so genau: In der Nacht auf Mittwoch türmten sich vor der Praxis Dokumentenstapel auf dem Trottoir. Darunter Operationsberichte, psychiatrische Gutachten, Krankheitsverläufe und diverse weitere vertrauliche Dokumente. Ein Leser-Reporter entdeckte sie.

Der Leiter der Praxis gibt gegenüber 20 Minuten zu, dass ihm «ein riesiger Fehler» unterlaufen sei: «Die Akten standen in einem Zimmer, welches künftig von einem Berufskollegen genutzt wird. Deshalb wurde es etwas hektisch, und ich gab meinen Mitarbeitern den Auftrag, die Akten zu entsorgen.»

«Wollten die Dokumente eigentlich schreddern»

Geplant sei gewesen, die Dokumente zu scannen und dann zu schreddern. Auch sollten lediglich sogenannte Verlaufsblätter entsorgt werden, die wenig Rückschluss über die Patienten und deren Krankheitsgeschichte zulassen. «Wie Operationsberichte, Gutachten und weitere sensible Daten in diese Stapel gelangen konnten, ist mir völlig schleierhaft», sagt der Leiter der Praxis.

Der Fehler sei schnell erkannt und behoben worden: «Wir wurden am Mittwochmorgen darauf aufmerksam gemacht, dass die Papierabfuhr erst in einer Woche ist. Sofort haben wir alle Akten wieder von der Strasse geholt. Wir gehen nicht davon aus, dass jemand in den Akten geblättert oder Akten entwendet hat», sagt der Arzt.