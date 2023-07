«Angstkultur»: Stapo Winterthur in der Krise – Hälfte der Polizeichefs ist krankgeschrieben

Das ist passiert

Die Stadtpolizei Winterthur hat turbulente Jahre hinter sich: Im Juli 2021 und Februar 2022 nehmen sich zwei Quartierpolizisten das Leben. Beide Polizisten arbeiteten auf derselben Abteilung in einem kleinen Team. Nach massiver Kritik gab der Winterthurer Stadtrat einen externen Untersuchungsbericht in Auftrag. Dieser zeigte unter anderem auf, dass gravierende Mängel in der Führungskultur herrschten und Kritik an Vorgesetzten nicht geduldet wurde. Auch deshalb war die Hoffnung gross, dass Anjan Sartory, der das Korps seit Februar leitet, einen Kulturwandel herbeiführen kann.