Pierre-Alain Clavien: Star-Chirurg wird von Spitalrat rausgeschmissen

1 / 4 Das Universitätsspital Zürich trennt sich per Ende Januar von seinem Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie. IMAGO/Andreas Haas Pierre-Alain Clavien hätte eigentlich bis Ende Januar 2024 in der Klinikleitung bleiben sollen. Twitter/University of Zurich In einem Evaluationsbericht wurden der Klinikleitung unter Clavien beste Noten ausgestellt. Besonders hervorgehoben wurde dabei Claviens Projekt «Liver4Life». IMAGO/Andreas Haas

Darum gehts Mit dem Projekt «Liver4Life» will Professor Pierre-Alain Clavien die Wartezeit für eine Spenderleber verkürzen.

Am Universitätsspital in Zürich leitete er die Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie und sollte dies auch noch bis Ende Januar 2024 tun.

Trotz mehrfacher Zusicherung der Stelle wurde er nun entlassen.

Professor Pierre-Alain Clavien erhielt kurz vor Weihnachten dicke Post: Per 31. Januar 2023 muss er das Unispital Zürich verlassen. Vorgesehen war eigentlich, dass er seine Amtszeit um ein Jahr verlängert.

«Clavien ist nicht nur der beste Chirurg, den ich kenne, sondern auch ein Spitzenforscher und ein begnadeter akademischer Lehrer», sagt Adriano Aguzzi, Leiter der Neuropathologie am USZ gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Er habe vor über 20 Jahren eine Klinik übernommen, die am Boden gewesen sei, und habe sie auf Weltspitzenniveau gebracht.

Clavien liess Jobangebot platzen

Vor vier Jahren setzte der Spitaldirektor Gregor Zünd alle Hebel in Bewegung, um den Star-Chirurgen am Unispital zu halten. Damals erhielt dieser ein Jobangebot vom King’s College Hospital in England. Ein Jahr später entschied der Spitalrat: «Die Anstellung des Direktors der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie wird nach seiner Emeritierung am 31. Januar 2023 um ein Jahr bis am 31. Januar 2024 verlängert.» Die Verlängerung trage dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Klinik zu erhalten, ungewollte Abgänge von Kaderärztinnen und Kaderärzten zu vermeiden sowie die Transformation hin zu einer neuen Klinikorganisation sicherzustellen.

Diese Neuorganisation sieht laut dem «Tages-Anzeiger» vor, dass die Klinik zukünftig von vier Chefärztinnen und Chefärzten gemeinsam geführt wird. Das neue Führungskonzept arbeitete Professor Pierre-Alain Clavien selbst mit einem Mitarbeitenden aus.

Wegweisendes Projekt ins Leben gerufen

In einem Evaluationsbericht wurden der Klinikleitung unter Clavien beste Noten ausgestellt. Besonders hervorgehoben wurde dabei Claviens Projekt «Liver4Life». Zurzeit betrage die Wartezeit für eine Spenderleber über ein Jahr. Mithilfe des Projekts soll diese verkürzt werden. Noch am 3. Oktober 2022 soll Zünd an Clavien geschrieben haben: «Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, deine Anstellung ist bis zum 31. Januar 2024 gewährleistet und steht nicht zur Diskussion.»

Weniger gelobt wird von den Verfassern des Berichts das Auswahlverfahren, um einen passenden Nachfolger für Clavien zu finden. Sie wünschten sich darin ein transparentes Auswahlverfahren und eine offene Kommunikation, um unbeabsichtigte Abgänge und ein Auseinanderfallen des Teams zu vermeiden.

«Hatte eine schriftliche und mündliche Zusage»

Der neue Leiter soll Jose Oberholzer von der Universität Virginia sein, der dort kürzlich unter ungeklärten Umständen von seinen Leitungsfunktionen entbunden worden war. Am 20. Dezember musste Clavien beim Chef des Spitalrats antraben. An dieser Sitzung sei ihm mitgeteilt worden, dass er Ende Januar in Pension geschickt und es zu keiner Verlängerung seiner Amtszeit kommen werde. Am darauffolgenden Tag wurde eine entsprechende Medienmitteilung versendet.

Für den Star-Chirurgen ist klar: Er wurde rausgeschmissen. «Mir ist schriftlich und mündlich zugesichert worden, dass ich noch zwei Jahre bleiben kann, um die von mir ausgearbeitete Führungsstruktur zu implementieren und das Forschungsprojekt fortzuführen», sagt er dem «Tages-Anzeiger». Wegen des Projekts «Liver4Life» habe er auf einen Wechsel an eine führende Klinik in London verzichtet. Eine geordnete Übergabe hätte laut Clavien für Kontinuität im hoch motivierten Team gesorgt – zugunsten der Patientinnen und Patienten.