Alessandro Michele verlässt Gucci: Alles, was du jetzt wissen musst

Ob Harry Styles und Jared Leto gerade hektisch googeln, was sie für ihren nächsten Auftritt auf dem roten Teppich anziehen sollen? Gut möglich, denn beide sind Hardcorefans und so was wie die prominenten Aushängeschilder von Gucci. Beziehungsweise von dem, was Creative Director Alessandro Michele seit seinem Antritt im Januar 2015 aus dem Modehaus gemacht hat (erst kürzlich verkündete die Mode-Suchmaschine «Lyst», dass Gucci die beliebteste Modemarke weltweit ist). Mittwochabend wurde nun aber bekannt, dass Michele und der Luxus-Brand fortan getrennte Wege gehen werden.