Der amerikanische Top-DJ Erick Morillo ist tot. Er ist im Alter von 49 Jahren gestorben, wie das US-Medienportal «TMZ» schreibt. Er sei am Dienstagmorgen in Miami tot aufgefunden wurden. Woran der 49-Jährige gestorben ist, ist nicht bekannt.

Missbrauchsvorwurf gegen den DJ

Wenige Wochen zuvor wurde Morillo in Florida wegen sexueller Nötigung festgenommen. Eine Frau hatte angegeben, nach einer Party mit dem DJ nach Hause gegangen zu sein, worauf er versuchte sich ihr anzunähern. Seine Avancen wehrte die Frau jedoch ab und sei daraufhin eingeschlafen. Am nächsten Morgen sei sie nackt aufgewacht und Morillo habe neben ihr gestanden, ebenfalls nackt. Sie meldete den Vorfall bei der Polizei. Morillo stellte sich am 6. August bei den Behörden.