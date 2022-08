Neuseeland: Star-Jockey (28) wird von eigenem Pferd totgetrampelt

1 / 4 Der japanische Reiter Taiki Yanagida ist tot. Twitter Der Jockey verunfallte vor einer Woche bei einem Rennen schwer. Twitter Danach lag der 28-Jährige eine Woche im Koma. Twitter

Darum gehts Der japanische Reiter Taiki Yanagida ist tot.

Der 28-Jährige verunfallte letzte Woche bei einem Rennen in Neuseeland.

Er erlag seinen schweren Verletzungen nach einer Woche im Koma.

Schlimme Nachrichten aus dem Reitsport: Der japanische Jockey Taiki Yanagida ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 28-Jährige starb an den Folgen eines tragischen Unfalls bei einem Rennen in Neuseeland von letzter Woche.

Yanagida war am vergangenen Mittwoch von seinem Pferd gestürzt und unter dessen Hufe geraten. Yanagidas Reithelm hatte sich gelöst, der Reiter war vom eigenen Pferd am Kopf und an der Wirbelsäule getroffen worden. Seither hatte der Jockey im Koma gelegen.

Manager Ted McLachlan: «Er war ein so wunderbarer junger Mann. Es ist wirklich eine Tragödie und so schwer zu sehen, was seine Mutter und seine Schwester hier durchmachen mussten. Das wird den anderen Leuten in der Branche sehr wehtun, weil Taiki so beliebt war.»

Nun verstarb er im Alter von nur 28 Jahren an den Folgen schwerer Hirn- und Rückenmarksverletzungen. Seine Mutter und seine Schwester waren aus Japan nach Neuseeland gereist, um ihm in den letzten Tagen beizustehen. Yanagida war in Neuseeland während mehrerer Jahre erfolgreich und gewann diverse Rennen. In den sozialen Medien war die Anteilnahme gross.