«Conquest of Paradise» : Star-Komponist Vangelis stirbt im Alter von 79 Jahren

Wegbereiter elektronischer Musik, Oscar-Preisträger, Komponist der Musik zu Filmen wie «Die Stunde des Siegers» und «Blade Runner» – mit Vangelis ist einer der ganz Grossen von der Weltbühne abgetreten.

1992 landete er mit «Conquest of Paradise» auch in der Schweiz einen Nummer-eins-Hit.

Von einer kleinen griechischen Stadt aus zum Musik-Weltstar: Vangelis, mit bürgerlichem Namen Evangelos Odysseas Papathanassiou, galt als einer der Pioniere elektronischer Musik. Weltberühmt wurde er mit eingängigen Kompositionen für Filme wie «Die Stunde des Siegers», «Blade Runner» oder auch «1492 – Die Eroberung des Paradieses» («Conquest of Paradise»). Mit diesem Song eroberte er 1992 auch in der Schweiz die Spitze der Musikcharts. Am Dienstag starb Vangelis in einem französischen Spital, wie griechische Medien am Donnerstagabend unter Berufung auf den Anwalt des Musikers berichteten.