Jeremy Clarkson nach Meghan-Kommentar massiv in der Kritik

Grossbritannien : «Top Gear»-Star schiesst gegen Herzogin Meghan – jetzt distanziert sich Tochter von ihm

Der britische Moderator Jeremy Clarkson empört mit einem Hass-Artikel gegen die Herzogin von Sussex und erntet massive Kritik. Auch seine Tochter distanziert sich von ihm.

1 / 6 Jeremy Clarkson (62) schiesst scharf gegen Herzogin Meghan in seiner letzten Kolumne bei der britischen Zeitung «Sun». GC Images So schreibt der britische Moderator, dass er Meghan hasse. Getty Images for 2022 Robert F. Auch beschreibt er eine Szene aus «Game of Thrones»: «Ich träume von dem Tag, an dem sie gezwungen wird, nackt durch die Strassen jeder Stadt in Grossbritannien zu marschieren, während die Menge ‹Schande› ruft und sie mit Exkrementen bewirft.» Dave Benett/Getty Images

Damit stellt der Journalist seine Meinung über Herzogin Meghan (42) klar und behauptet weiter, die ehemalige Schauspielerin habe Prinz Harry (38) verdorben und bieder gemacht.

Die Hasstirade des 62-Jährigen kommt nicht gut an. 12’000 Beschwerden gegen ihn gingen seit der Publikation beim britischen Presserat ein und auch seine Tochter, Emily Clarkson (28), distanziert sich von der Meinung ihres Vaters.

In der britischen Zeitung «Sun» macht der ehemalige «Top-Gear»-Moderator und Autor Jeremy Clarkson (62) klar, was er von Herzogin Meghan (42) hält – seiner Kolumne zufolge hat er nicht viel für sie übrig. «Ich hasse sie», schreibt er direkt. Weiter geht er auf eine Szene aus «Game of Thrones» ein und hofft, dass Meghan wie eine Figur der Hit-Serie nackt einen «Walk of Shame» durch England absolvieren müsse. «Ich träume von dem Tag, an dem sie gezwungen wird, nackt durch die Strassen jeder Stadt in Grossbritannien zu marschieren, während die Menge ‹Schande› ruft und sie mit Exkrementen bewirft.» Mit anderen Worten: Meghan soll gedemütigt und mit Fäkalien beworfen werden.

Meghan soll Prinz Harry verdorben haben

Darüber hinaus beschwert er sich, dass Meghan Prinz Harry verdorben habe. Früher sei er ein Draufgänger gewesen, jemand, mit dem man Spass haben konnte, und jetzt sei er nur noch bieder. «Jeder in meiner Generation hasst Meghan», so Clarkson.

Unterdessen meldet sich auch Clarksons Tochter, die Influencerin Emily Clarkson, zu Wort. Sie zeigt sich schockiert und verständnislos über die hasserfüllten Zeilen ihres Vaters und distanziert sich: «Meine Ansichten sind und waren immer klar, wenn es um Frauenfeindlichkeit, Mobbing und die Behandlung von Frauen durch die Medien geht. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich gegen alles bin, was mein Vater über Meghan Markle geschrieben hat, und ich unterstütze weiterhin all jene, die mit Online-Hass konfrontiert werden», so die 28-Jährige.

Auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan reagiert auf Clarksons Hasstirade und schreibt: «Die Worte in seinem Beitrag sind kein Scherz – sie sind gefährlich und unentschuldbar. Wir befinden uns in einer Epidemie von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, und Männer mit mächtiger Stimme müssen es besser machen als so.» Entsprechend fordert der 52-Jährige den Autor zum Nachdenken auf.

12’000 Beschwerden beim britischen Presserat

Am Montag nahm Clarkson auf Twitter Stellung zu seinen sehr anstössigen Zeilen gegen die Herzogin von Sussex. «Oje. Da bin ich wohl ins Fettnäpfchen getreten. In einer Kolumne, die ich über Meghan geschrieben habe, habe ich mich ungeschickt auf eine Szene in ‹Game of Thrones› bezogen und das ist bei sehr vielen Leuten schlecht angekommen. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein.»

Doch ganz so freiwillig wird der 62-Jährige diesen Tweet nicht abgesetzt haben. Seit der Publikation der Kolumne seien 12’000 Beschwerden gegen Clarkson beim britischen Presserat eingegangen.

