Üble Hirnerschütterung: Star-Quarterback kann nach Tackling seine Finger nicht mehr bewegen

Das Thursday Night Game in der NFL wurde von einem grässlichen Zwischenfall überschattet.

Am vierten Spieltag in der National Football League (NFL) trafen in der Nacht auf Freitag die Cincinnati Bengals auf die Miami Dolphins. Im zweiten Viertel wurde der Star-Quarterback der Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, von einem Verteidiger der Cincinnati Bengals brutal zu Boden gerammt. Tagovailoa blieb auf dem Boden liegen. Im Video ist zu sehen, wie er seine Finger nicht kontrollieren kann und sie sich vor seinem Gesicht verkrampft zusammenziehen. Ein klares Anzeichen für eine heftige Gehirnerschütterung.