Lach-Parade mit Roger: Star-Reporter hatte mit Federer «legendärstes Interview» der Karriere

Ein Interview mit dem frisch zurückgetretenen Tennis-Maestro ist Pinto in ganz spezieller Erinnerung geblieben. Das legendärste Interview, das er je geführt hätte, fand 2009 am Zürcher Paradeplatz statt. Der heutige Berater erzählt gegenüber 20 Minuten: «Ich reiste mit CNN von London nach Zürich, um ihn im Rahmen eines Events bei der Credit Suisse zu interviewen.» Zuerst sei es ein ganz erfolgreiches Interview auf Englisch gewesen.

Ein Lachanfall und Dutzende Takes

Als CNN dann aber dieselben Fragen für das lateinamerikanische Publikum auf Spanisch stellen wollte, kam Federers Schwäche für die Sprache gnadenlos zum Vorschein. Pinto: «Nur ich musste auf Spanisch sprechen. Roger hätte nur zuhören müssen, damit man ihn von hinten filmen und später seine englischen Antworten hätte übersetzen können.» Nur: Wenn Federer Spanisch hört, muss er lachen. Das war auch an jenem Herbsttag in Zürich der Fall. «Er kriegte einen regelrechten Lachanfall», schildert Pinto.

Traurigkeit und Wertschätzung

Das Gespräch in Zürich war nur eines von vielen, die Pinto mit King Roger führen konnte. Klar sei jenes ein Highlight gewesen. Aber Federer sei für den ehemaligen Journalisten grundsätzlich der liebste Interviewpartner gewesen. Pinto: «Mit Roger waren die Interviews wie sie sein sollten. Er hat mit mir stets von Mensch zu Mensch gesprochen, nicht wie ein Superstar, der gerade mit einem Journalisten spricht.» Als er am Donnerstag vom Rücktritt Federers erfahren habe, sei er auf den ersten Moment traurig gewesen. «Das Gefühl wurde aber dann schnell von der Wertschätzung abgelöst, dass ich das Glück hatte, mit ihm so viele tolle Gespräche zu führen», so Pinto.