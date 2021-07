Star-Sprinterin Sha'Carri Richardson verpasst Tokio wegen Cannabis-Sperre

«Ich war geblendet vom Schmerz» : Star-Sprinterin Richardson verpasst wegen Cannabis-Sperre die Spiele

Sha’Carri Richardson galt als Gold-Favoritin für die USA bei den Olympischen Spielen in Tokio. Nach ihrem Sieg am 19. Juni wurde sie positiv auf Marihuana getestet – mit gravierenden Folgen.

Mit 10,86 Sekunden feierte Sha’Carri Richardson ihren Sieg auf 100 Meter am 19. Juni in Eugene.

Die US-Sprinterin Sha’Carri Richardson wurde nach ihrem Sieg am 19. Juni 2021 positiv auf die in Marihuana enthaltene Substanz THC getestet.

Die US-Sprinterin Sha’Carri Richardson ist aktuell die schnellste Frau der Welt – und das mit erst 21 Jahren. Doch nun gibt es für den Jungstar einen herben Rückschlag: Sie verpasst mindestens das 100-Meter-Rennen der Frauen an den Olympischen Spielen in Tokio. Grund dafür: Sie wurde nach ihrem Sieg am 19. Juni bei den US-Olympia-Trials in Eugene positiv auf Cannabis getestet. So wurde ihr Erfolg bei den Trials gestrichen und Richardson für 30 Tage suspendiert.