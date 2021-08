Star-Transfer Xherdan Shaqiri stellt sich in Lyon erstmals den Medien

Der Wechsel des Schweizer Nati-Stars von Liverpool in die Ligue 1 ist perfekt.

Xherdan Shaqiri stellte sich am Mittwoch erstmals den Medien.

Zwei Tage nach seiner Ankunft und der Vertragsunterzeichnung in Lyon stellte sich Xherdan Shaqiri am Mittwochabend ein erstes Mal den Journalisten. Der 29-Jährige zeigte seine Beweggründe auf, weshalb er zu Olympique Lyon wechselte und beantwortete Fragen der Journalisten – noch auf Englisch. Der Nati-Star sagte dazu: «Ich spreche heute auf Englisch, aber ich werde bald auf Französisch Antwort geben. Ich muss mein Französisch aber noch verbessern.»

Lyons Sportchef Juninho war voll des Lobes für Shaqiri, er sagte: «Über seine technischen Fähigkeiten müssen wir nicht reden. Aber seine Gewinnermentalität hat uns überzeugt. Wir haben alles gegeben, damit er zu uns kommt.» Und genau diese Gewinnermentalität sprach auch der Schweizer mehrfach an. Er wolle eben diese miteinbringen, damit der Club wieder gross werden kann. Die Fans würden es verdienen, das der Erfolg zurückkomme.

Shaqiri gab zudem zu, dass er mit Lyon bereits vor einem Jahr Kontakt hatte, damals gelang der Transfer jedoch nicht, es habe halt seine Zeit gebraucht, so der gut gelaunte Offensivspieler. Er zeigte sich mehrfach mit einem Lächeln und sagte, er sei glücklich in Lyon zu sein. Die Verantwortlichen beim Club hatten hart daran gearbeitet, dass er nach Frankreich wechselte. «Ich habe von Beginn weg gesagt, dass ich kommen möchte. Sie haben ein gutes Projekt, mit einem neuen Trainer Peter Bosz. Ich bin hungrig und will gewinnen.»