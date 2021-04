«Dies ist für mich kein Outing» - Star-Triathletin Daniela Ryf liebte auch schon eine Frau – «na und?»

Zwar denkt sie auch an Familienplanung, aber ein Karriereende ist nicht in Sicht.

Daniela Ryf gehört zu den besten und erfolgreichsten Triathletinnen der Welt. Doch wie auch ihre Kontrahentinnen musste die Solothurnerin in den letzten eineinhalb Jahren unten durch – wegen der Corona-Pandemie. Es fanden keine Rennen statt – bis Ryf Ende März wieder in Dubai antreten durfte und sogleich wieder siegte.

Nun steht die 33-Jährige wieder im Mittelpunkt. Das auch, weil sie in der «Schweizer Illustrierte» ein Interview gab. Darin öffnet sich Ryf, was ihr Privatleben betrifft. Sie sagt: «Ich war auch schon in eine Frau verliebt.» Das habe sie überrascht. Und weiter: «Ich habe die Liebe und somit auch ein Stück weit mich selber neu entdeckt.»

Für Ryf ist das aber kein Bekenntnis, dass sie lesbisch sei: «Dies ist für mich kein Outing. Denn das impliziert doch, dass man irgendwie anders ist. Alle haben damals auf die Neuigkeit sehr positiv und unterstützend reagiert.» Und sie fügt an: «Wieso muss man dem überhaupt einen Namen geben? Ich möchte das nicht labeln. Ich kann mich in Männer und Frauen verlieben, na und?»

Ryf hat sich auch darüber Gedanken gemacht, wie es mit Nachwuchs aussieht. «Viele Freunde haben nun Kinder. Und ich bin in einem Alter, wo man als Frau oft danach gefragt wird …» Aber die 33-Jährige möchte ihre Aktivkarriere in absehbarer Zukunft nicht beenden. «In Dubai merkte ich es wieder: Mein Feuer brennt wie eh und je. Doch fast hätte ich mich daran verbrannt. Ich will weiterhin auf allen Ebenen Erfolg haben. Aber das Gleichgewicht muss stimmen – so wie jetzt.» Na dann steht weiteren Erfolgen 2021 auf professioneller wie auch privater Ebene wohl nichts mehr im Weg.