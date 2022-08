Dušan Tadić : Star von Ajax Amsterdam wird bei bewaffnetem Raubüberfall verletzt

Pflaster an der rechten Hand: Dušan Tadić wurde bei einem Raubüberfall verletzt.

Bereits Tage zuvor seien die Täter am Haus des Serben gesichtet worden.

Der Ajax-Captain versuchte, sich zu wehren, und wurde dabei an der Hand verletzt.

Dušan Tadić wurde in den Niederlanden Opfer eines brutalen Raubüberfalls.

Eine absolute Horror-Vorstellung: Als Ajax-Star Dušan Tadić am 28. Juli spätabends nach Hause kommt und aus seinem Auto steigt, bemerkt er, wie zwei bewaffnete Männer mit Motorradhelmen auf ihn zurennen. Wie übereinstimmende Medienberichte aus den Niederlanden weiter schildern, habe der serbische Nationalspieler und Nati-Gegner an der WM in Katar versucht zu fliehen.