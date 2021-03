«The Mandalorian» : Star-Wars-Fan verkauft sein Auto, um die «Razor Crest» nachzubauen

Ajaal Fjodorow war schockiert darüber, dass das Raumschiff «Razor Crest» in der zweiten Staffel von Star Wars zerstört wurde. Also hat er einfach ein neues gebaut. Die Replik steht in Russland und wiegt mehr als eine Tonne.