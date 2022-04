Ukraine-Krieg : Stararchitekt Norman Foster will Charkiw zu «Wiedergeburt» verhelfen

Der 86-jährige hat sich Anfang der Woche per Videoschalte mit dem Bürgermeister Ihor Terechow über Wiederaufbaupläne für die Stadt ausgetauscht.

Die Stadt ist seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar heftig umkämpft, rund ein Viertel der Gebäude sind zerstört.

Stararchitekt Norman Foster will beim Wiederaufbau der teilweise zerstörten Millionenstadt Charkiw helfen.

Der britische Stararchitekt Norman Foster hat seine Unterstützung beim Wiederaufbau der durch russische Angriffe teilweise zerstörten ukrainischen Stadt Charkiw angeboten. Der 86-Jährige habe sich Anfang der Woche per Videoschalte mit dem Bürgermeister Ihor Terechow ausgetauscht, teilten die Stiftung des Architekten und die Stadtverwaltung mit. Foster stellte demnach einen Plan zum Wiederaufbau der Stadt vor, die für ihre Jugendstil-Architektur bekannt ist.

Charkiw ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrösste Stadt der Ukraine und liegt nur rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die Stadt ist seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar heftig umkämpft, rund ein Viertel der Gebäude sind zerstört. Bisher gelang es den russischen Truppen nicht, Charkiw einzunehmen.

Pläne für die «Stadt der Zukunft»

In einem Auszug aus dem Videotelefonat des Architekten mit Charkiws Bürgermeister, das die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Facebook veröffentlichte, sagte Terechow, er würde Fosters «neuen, fortschrittlichen Stil wirklich gerne in unserer Stadt sehen».