Cathy Hummels findet laut Horoskop 2023 einen neuen Mann

FC Bayern via Getty Images

Eine Astrologin hat für die Influencerin in die Liebessterne geblickt.

Wenige Tage vor Weihnachten machten es Cathy und Mats Hummels offiziell. Sie trafen sich ein letztes Mal als Mann und Frau und unterzeichneten die Scheidungspapiere. Im Oktober bestätigte die Moderatorin die Gerüchte des Ehe-Aus, die schon seit rund einem Jahr zirkulierten. Das bedeutet: 2023 starten die beiden solo, wollen für den gemeinsamen Sohn Ludwig (4) aber Freunde bleiben. Nun warf Starastrologin Gabriele Hoffmann aka «Madame Etoile» für «Bild» einen Blick in die Liebessterne der frisch Geschiedenen, die am 31. Januar Geburtstag feiert.

«Im Zeichen des Steinbocks mit Aszendenten Löwe zeigt sich bei Cathy Hummels ein interessanter Charakter und eine innerliche bunte Persönlichkeit. Wer sie zur Partnerin bekommt, hat die Garantie, dass es nicht langweilig wird», so Hoffmann gegenüber der deutschen Zeitung. Der Steinbock sei kreativ und strukturiert zugleich, während der Löwe als Herrscher und Sonnenschein gelte.

Hummels muss locker bleiben

Die Wahrsagerin gibt Cathy Tipps, wie es mit der Liebe im nächsten Jahr klappen könnte. «Frau Hummels sollte sich locker aus dem Jetzt heraus auf Begegnungen und neue Kontakte einlassen. Denn zum Jahresende 2023 kommt sie in eine Zeit, in der sich ihre Wünsche erfüllen werden.» Wichtig sei es für die Mutter eines Sohnes, dass sie sich ohne Druck und Erwartungen an das Thema Partnerschaft herantaste. Sonst könnte sie sich Chancen blockieren.