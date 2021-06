Friedrich Dürrenmatt : Starautor wurde fast 50 Jahre lang von Schweizer Geheimdienst abgehört

Der Berner Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt wurde fast ein halbes Jahrhundert staatlich überwacht. Das zeigt seine nun erstmals veröffentlichte Fiche.

Während des Kalten Krieges wurden in der Schweiz fast eine Million Menschen als potenzielle Gefährder in sogenannten Fichen registriert.

Eröffnet wurde Dürrenmatts Fiche bereits 1941. Demzufolge trat er am 17. Mai der Hochschulgruppe der «Eidgenössischen Sammlung» (ES) bei, die als Nachfolgeorganisation der 1940 aufgelösten Nationalen Front galt. An deren Zusammenkunft äusserte Dürrenmatt «den Wunsch, auch extreme Nationalsozialisten, also solche, die für einen Anschluss seien, in die ES bzw. deren Hochschulgruppe aufzunehmen. Seines Erachtens komme sowieso nur noch ein Anschluss in Frage», rapportierte ein anwesender Polizist. Dürrenmatt distanzierte sich später von seiner Mitgliedschaft bei der ES und bezeichnete sie als «nebulöses Parteinehmen für Hitler».