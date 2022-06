Am Dienstag ereignete sich in Ausserberg VS ein Arbeitsunfall. Dabei verlor der 17-jährige L.T. sein Leben.

Ausserberg VS : Starb der Lernende (17) an Sauerstoffmangel im Schacht?

1 / 4 Laut der Walliser Kantonspolizei war der 17-Jährige am Dienstagnachmittag mit Spitzarbeiten in einem Schieberschacht in Ausserberg VS beschäftigt. 20min/sul Laut einem Anwohner sitzt der Schock bei allen tief: «Wir reden viel miteinander und trösten uns so gegenseitig», erzählt der Mann. 20min/sul Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. 20min/Matthias Spicher

Bei Bauarbeiten in einem Schacht in Ausserberg VS starb am Dienstag der Lernende L.T.* Laut der Walliser Polizei war der 17-Jährige mit Spitzarbeiten beschäftigt und liess dabei ein Stromaggregat laufen. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht. Laut Bekannten soll der Jugendliche wegen eines Gasautritts aus dem Stromaggregat gestorben sein. Peter Janssen, Projektleiter Arbeitssicherheit beim Schweizerischen Büro für integrale Sicherheit SBIS, hält dies für unwahrscheinlich. «Er muss ein elektrisch betriebenes Stromaggregat bei sich gehabt haben. Ein Aggregat mit Verbrennungsmotor ist zu gross für einen Schacht», sagt Janssen.

Dieses Szenario sei realistischer: «Es ist zu vermuten, dass er durch schädliches Gas wie beispielsweise Methan aus dem Boden, Fäulnisgas bei Klärgruben oder Sauerstoffmangel bewusstlos wurde und mangels Überwachung durch eine Zweitperson zu spät gefunden wurde», erklärt der Experte.

Bei der Arbeit in Schächten und Gruben gibt es laut Janssen spezielle Suva-Vorschriften, welche beachtet werden müssen. So müsse unter anderem ein Sauerstoffmessgerät mitgenommen werden, da in engen Räumen der Sauerstoffgehalt der Atemluft recht schnell kritisch werden könne. Zudem dürfe man Schachtarbeiten nie alleine durchführen, da die Gefahr für schwerwiegende Unfälle sehr hoch sei. «Die Person, die im Schacht arbeitet, muss durch eine weitere Person, die sich ausserhalb aufhält, überwacht werden», sagt Janssen.

«Wir trösten uns gegenseitig»

Laut der Kantonspolizei Wallis verstarb der 17-Jährige trotz sofortiger Wiederbelebungsmassnahmen noch an der Unfallstelle. Freunde und Bekannte sind erschüttert. «Ich habe L.T. gut gekannt. Er hat mit seinem Lehrbetrieb bei uns mal eine Heizung montiert. Ich habe ihn als anständigen jungen Mann erlebt, der immer sehr höflich und freundlich war», erzählte eine Frau am Mittwoch gegenüber 20 Minuten. «Er war ein lustiger und lebensfroher Mensch», sagte auch eine Jugendliche, die T. von der Schule kannte. Laut einem Anwohner sitzt der Schock bei allen tief: «Wir reden viel miteinander und trösten uns so gegenseitig», erzählt der Mann.

«Im Dorf sind alle tief betroffen, das Ereignis hat uns erschüttert. L.T. war ein junger Mann, der bei allen sehr beliebt und auch in diversen Vereinen aktiv war», sagte auch Gemeindepräsident Theo Schmid. Es stehe nun Fronleichnam vor der Tür, was im Dorf normalerweise ein grosses Ereignis sei. «Die Familie von L.T. hat sich dort auch immer engagiert und aktiv mitgemacht. Die Fronleichnams-Tradition wird auf Wunsch der Trauerfamilie und zu Ehren von L.T. durchgeführt», so Schmid.