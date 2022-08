ALS : «Starb friedlich, als ich ihre Hand hielt» – Lindsey Vonn trauert um ihre Mama

«Meine liebe Mutter Lindy hat ihren Kampf gegen ALS verloren. Sie starb friedlich, als ich ihre Hand hielt, genau ein Jahr nach ihrer Diagnose», schreibt Lindsay Vonn in einem emotionalen Post auf Instagram. Sie sei dankbar für jeden Moment, den sie gemeinsam mit ihr erlebt habe. Aber sie sei auch erleichtert, dass ihr Leiden nun ein Ende habe. «Sie war ein leuchtendes Licht, das niemals verblassen wird und ich werde für immer von ihr inspiriert sein», so die 37-jährige Ski-Legende.

Mutter unterstützte Vonn stets

Die US-Amerikanerin bittet ihre Fans, im Andenken an ihre Mutter Geld für die Erforschung der Krankheit zu spenden. Mit rührenden Worten zum Abschied schreibt sie: «Mama, ich hoffe, ich bin eines Tages so stark wie du. Ich hoffe, dass ich jeden Tag mit so viel Energie und Optimismus angehen werde wie du. Ich hoffe, ich werde meine Kinder eines Tages so unglaublich erziehen wie du. Ich liebe dich.»