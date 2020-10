In Basel an der Theodor-Herzl-Strasse wurde am Montag ein Jugendlicher tot aufgefunden.

«Ich sah etwa um 17 Uhr ein Mädchen schreiend und weinend aus dem Haus kommen», erzählt der Hauswart. Das Mädchen war eine 15-Jährige, die später von der Jugendanwaltschaft festgenommen wurde wegen Verdachts der Unterlassung der Nothilfe . Im dritten Stock der Liegenschaft lag zu diesem Zeitpunkt am Montag ein 15-jähriger Teenager tot in der Wohnung an der Theodor-Herzl-Strasse. Es war das tragische Ende einer Geburtstagsfeier.

Wie Kollegen des Verstorbenen dem «Blick» erzählten, soll der 15-Jährige am Abend zuvor ein Gemisch mit Bier, Xanax, LSD, Hustensaft und Methadon getrunken haben, das er von einer Geburtstagsfeier in einer Shisha-Bar mitbrachte. In der Wohnung verbrachte man dann den Abend. Wiederholt habe ihr Kollege versichert, das alles in Ordnung sei mit ihm. Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen sei er eingeschlafen. Eine Kollegin, die um 10.30 Uhr aufwachte, fühlte dann seinen Puls. «Es schien alles okay zu sein», sagt sie. Danach habe sie sich wieder schlafen gelegt. Als sie um 16.30 Uhr wieder erwachte, war die Haut ihres Kollegen kalt.