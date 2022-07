Zoo Zürich: Starben Elefanten Omysha und Umesh infolge von Stress? 

1 / 7 Elefantenkuh Omysha ist am 11. Juli 2022 nach einer schweren Viruserkrankung gestorben. Zoo Zürich, Enzo Franchini Ihr Bruder Umesh ist Ende Juni am selben «Elephant Endotheliotropic Herpes Virus» verstorben. Zoo Zürich, Enzo Franchini Omysha war eine Woche vor ihrem Tod erkrankt, auf eine Behandlung hat sie nicht angesprochen. Zoo Zürich, Nicole Schnyder

Nach dem Tod des zweijährigen Elefantenbulle Umesh und seiner Schwester, der achtjährigen Elefantenkuh Omysha, übt die Tier- und Naturschutz-Stiftung Franz Weber scharfe Kritik am Zoo Zürich: Die beiden jungen Elefanten erkrankten am sogenannten Endotheliotropen Elefantenherpesvirus (EEHV), weil sie in Gefangenschaft chronischen Stress erlebten.

Wie Experten und Expertinnen der Fondation Franz Weber in einer Medienmitteilung schreiben, ist das Herpesvirus «bei wildlebenden asiatischen Elefanten endemisch und symptomlos». Doch bei Elefanten in Gefangenschaft sei es eine weit verbreitete Todesursache, meinen die Tierschützer- und schützerinnen.

Das Immunsystem der Elefanten funktioniere ähnlich wie das der Menschen: Ist es gesund, halte es Viren in Schach. «Ist die Körperabwehr jedoch nach einer Krankheit, Unterkühlung oder wegen psychischen Stresses geschwächt, können die Viren wieder aktiv werden, mit gesundheitsschädlichen Folgen», heisst es im Communiqué weiter. Hinzu komme, dass auf dem widernatürlich engbegrenzten Lebensraum im Zoo die Viren schneller von Tier zu Tier übertragen werden.

Teure Untersuchungen an den Kadavern bringen nichts

Der Zoo teilte nach dem Tod der beiden Tiere mit, dass Pathologinnen und Pathologen deren Kadaver nun genauer untersuchen werden. Diese Untersuchungen sollen dazu beitragen, das Elefantenherpesvirus zukünftig besser zu verstehen und dem Artenschutz zu dienen.

Für die Experten und Expertinnen der Fondation Franz Weber seien diese teuren veterinärmedizinischen Eingriffe für den Schutz wildlebender Populationen nutzlos, «da das Virus keine Gefahr für wildlebende Elefanten in gesunden Lebensräumen darstellt».

Fressen wie in der freien Natur

Beim Zoo Zürich ist man über die Kritik erstaunt. «Es gibt einige wissenschaftliche Studien, die belegen, dass auch Tiere in der Wildnis daran erkranken oder sterben können», sagt Pascal Marty, ein Kurator des Zoos, zur «NZZ». Dies sei zwar schwer zu beweisen, gibt Marty zu, denn «viele Herden leben in Regenwäldern, wo tote Elefanten nicht sofort auffallen».

Den Vorwurf, die Tiere seien im Zoo Zürich gestresst, bestreitet Pascal Marty vehement. Er erklärt, wie das Personal dafür sorge, dass Elefanten sich in der Zooanlage wohlfühlten. Für diese Tiere, die rund 16 Stunden am Tag damit verbringen, Nahrung zu finden, stehen 40 Futterstellen bereit. Diese werden nach einem Zufallsgenerator gefüllt, um den Elefanten ein Gefühl von Abwechslung zu geben. Sie wissen nie, wann und wo es etwas zu fressen gibt.

Gibt es bald eine Impfung gegen Herpes?

Zudem würden die Elefanten in zwei Gruppen aus der gleichen Familie zusammenleben, während der Bulle Thai nicht permanent mit den Weibchen lebt – wie dies auch in der freien Natur wäre. Stressmindernd sei auch die Hands-off-Strategie in der Haltung, erklärt Marty der «NZZ » weiter. Die Elefanten und das Pflegepersonal halten sich nicht in der gleichen Anlage auf, sondern sie sind auch bei medizinischen Behandlungen durch eine Barriere getrennt.