Starbucks lanciert neuen Oleato-Kaffee mit Olivenöl

Unter all den Ländern, die man mit dem Genuss von Kaffee verbindet, kommt einem Italien wohl als Erstes in den Sinn. Und wofür steht Italien noch? Für feines Olivenöl. Wieso nicht mal beides miteinander kombinieren, dachte sich das US-amerikanische Unternehmen Starbucks. Die grösste Kaffeehauskette der Welt bringt nun eine neue Getränkelinie bestehend aus drei Kaffeekreationen mit Olivenöl auf den Markt.

Jeder der sogenannten Starbucks Oleato Kaffees besteht aus Arabica-Kaffee von Starbucks, der mit nativem Olivenöl extra Partanna aus der sizilianischen Stadt Partanna angereichert wird. Dies biete ein samtweiches, köstlich-üppiges neues Kaffeeerlebnis, heisst es in der Pressemitteilung.

Die neue Linie der Oleato-Kaffees von Starbucks. Starbucks.com In der Milan Roastery sieht die Linie so aus: Oleato Caffé Latte, Oleato Golden Foam Cold Brew, Oleato Iced Cortado mit einer Orangenzeste, Oleato Deconstructed und Oleato Golden Foam Espresso Martini mit Vodka. Starbucks.com

Eine italienische Familientradition

Lanciert werden der Oleato Latte mit Hafermilch und Olivenöl, ein Oleato Ice Shake Espresso mit Hafermilch, Haselnussgeschmack und Olivenöl und der Oleato Golden Foam Cold Brew. In den Geschäften von Starbucks Reserve Roastery Milan werden es sogar nicht nur drei, sondern gleich fünf Kreationen sein, unter denen sich auch ein Golden Foam Espresso Martini mit Vodka findet (siehe zweites Bild der Slideshow).

Erfunden wurden diese Kreationen von Howard Schultz, CEO bei Starbucks, der mit dieser Special Edition seine 40-jährige Karriere bei Starbucks beendet. Inspiriert wurde er von der italienischen Familientradition, jeden Tag einen Löffel natives Olivenöl als Ritual zu geniessen. Es bot sich an, dieses mit dem täglichen Kaffeeritual zu kombinieren. «Meine Kreation wird die Kaffeeindustrie transformieren», so Schultz in einem Interview mit «CNN». Er ist sich sicher: «Menschen werden künftig einen Esslöffel Olivenöl in ihr Getränk mischen».

Starbucks Chief Marketing Officer Brady Brewer betont: «Es ist eine der grössten Markteinführungen, die wir seit Jahrzehnten hatten». Auch er sehe darin nicht nur eine neue, spannende Linie, sondern gleich einen allgemeinen Foodtrend.

Wie schmeckt Olivenöl im Kaffee und hat es Vorteile für die Gesundheit?

Ein ganzer Esslöffel kaltgepresstes, extra natives Olivenöl wird jedem Kaffeebecher zugefügt. Das, wie man in Italien sagt, flüssige Gold soll den Charakter des Kaffees verstärken und unterschiedliche Geschmacksnoten hervorbringen. So hat das Getränketeam von Starbucks ganze zwölf Optionen entwickelt, die auf die drei reduziert wurden, die jetzt in den italienischen Cafés von Starbucks erhältlich sind. Hat das Öl neben den geschmacklichen auch gesundheitliche Vorteile?

Der Starbucks Oleato Caffè Latte starbucks.com Der Starbucks Oleato Iced Shaken Espresso starbucks.com Der Starbucks Oleato Golden Foam Cold Brew starbucks.com

Bekannt ist, dass Olivenöl eine grosse Menge ungesättigter Fettsäuren mit sich bringt – sie sind für den Körper essenziell. Fakt ist aber auch, dass die Beigabe des Olivenöls der Gesamtmenge im Starbucks-Kaffeebecher 120 Kalorien hinzufügen wird. «Wir haben das nicht als Hindernis gesehen», sagt Brewer und fügt hinzu: «Darum machen wir uns keine allzu grossen Sorgen».

Reporterin Danielle Wiener-Bronner, die den Oleatio in New York probieren durfte, findet jedoch: «Nach ein paar Schlucken fühlte es sich nach etwas zu viel an». Starbucks macht keine gesundheitsbezogenen Angaben zur Oleato-Linie, hofft aber, dass die Menschen es durch ihre eigene Forschung als eine gesunde Wahl ansehen werden, heisst es. Probieren geht wohl über Studieren.

Wirst du den Olivenöl-Kaffee testen? Bin immer neugierig auf neue Kaffeekreationen – her damit! Ja, wenn es sich anbietet, probiere ich. Bin mir noch unsicher, ob das schmeckt. Nein, das macht mich nicht an. Ich trinke keinen Kaffee.

Wann wird der Olivenöl-Kaffee in der Schweiz lanciert?

Auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass Menschen zusätzliches Geld für das Öl ausgeben werden müssen, sagt Brewer, dass Kundinnen und Kunden Starbucks als «erschwinglichen Luxus» ansehen. In den letzten drei Monaten des Jahres 2022 stiegen die Verkäufe in Starbucks-Filialen, trotz höherer Preise, weltweit um fünf Prozent.

Und wie sieht es mit der neuen Linie in der Schweiz aus? Auf unsere Nachfrage, ob man die Special Editions bald auch in der Schweiz kaufen und probieren kann, heisst es, diese werden zuerst in Südkalifornien, Japan, dem Nahe Osten und dem Vereinigten Königreich eingeführt. Wann es das Trendgetränk hierzulande gibt, konnte Starbucks Schweiz noch nicht verraten.