Gebühr gegen Wegwerf-Wahnsinn - Starbucks schlägt bei Einwegbechern 10 Rappen drauf

Starbucks führt am 25. August in der Schweiz eine Gebühr auf Einwegbecher ein.

Wer in einer Schweizer Starbucks-Filiale einen heissen Kaffee zum Mitnehmen bestellt, muss bald mehr zahlen. Die US-Kaffeekette schlägt in der Schweiz ab dem 25. August 10 Rappen drauf. Die Gebühr wird bei heissen und handgefertigten Getränken fällig, die in einem Einwegbecher serviert werden, wie Starbucks in einer Mitteilung schreibt.