Zoo Basel: Tusker hat es geschafft – Elefantenkuh erwartet ein Baby

Bereits 2004 war die Elefantendame trächtig. Damals verlor sie ihr Kalb jedoch schätzungsweise in der 18. Schwangerschaftswoche.

Seit Mai 2021 ist der Elefantenbulle Tusker (30) im Zoo Basel. Seither wartete der Zolli , dass er seine Pflicht als Zuchtbulle erfüllt. Nach über eineinhalb Jahren kam nun am Montag die langersehnte Nachricht, dass eine der Elefantenkühe trächtig ist. Heri erwartet ein Jungtier. Die Geburt des Kalbs wird Ende 2023, Anfang 2024 erwartet.

Mit Heri wurde die älteste der drei Elefantenkühe trächtig. «Bei Heri haben wir es am wenigsten erwartet, ist sie auch die älteste unserer Elefantenkühe», sagt Zolli-Sprecherin Corinne Moser auf Anfrage. Umso grösser war die Freude, als ein enger Kreis bereits im Juni von der Trächtigkeit des Tieres erfuhr. «Seither warteten wir mit der Nachricht zu. Wir wollten sicher sein, dass sie ihr Kalb nicht verliert», so Moser.

Diese Sorge ist begründet. «Heri war 2004 das erste Mal trächtig. Damals wurde die Schwangerschaft aber nicht festgestellt und erst bemerkt, als sie nach etwa vier Monaten eine Fehlgeburt hatte», so die Mediensprecherin. Die Mittel zur Feststellung einer Schwangerschaft bei Elefanten seien auch weniger weit fortgeschritten gewesen damals. «Heri hatte bisher also keine erfolgreiche Geburt», so Moser.