«Starfield»: Game-Entwickler verewigen verstorbenen Fan

Mit einem emotionalen Reddit-Post sorgte ein krebskranker «Starfield»-Fan (35) für grosse Anteilnahme in der Community. Mittlerweile ist er verstorben. Die Entwickler verewigen ihn mit einer besonderen Geste.

1 / 8 «Starfield» soll das grösste Sci-Fi-Rollenspiel schlechthin werden. Bethesda Planeten erkunden, Raumschiffe fliegen und Space-Piraten bekämpfen: Alles ist möglich. Bethesda Nach fast acht Jahren Entwicklungszeit ist das Spiel im September 2023 erschienen. Bethesda

Darum gehts Mit «Starfield» veröffentlicht Microsoft den langersehnten Xbox- und PC-Exklusivtitel, dessen Entwicklung rund acht Jahre brauchte.

Ein Fan, der die Entwicklung des Spiels von Anfang an intensiv mitverfolgte, bewegte die Reddit-Community mit einem emotionalen Post.

Einige Monate vor dem Release des Spiels ist Alex Hay verstorben. Nun hat Bethesda reagiert und verewigt ihn im Spiel mit einer besonderen letzten Nachricht.

«Starfield» gehört zu den langersehntesten Spielen weltweit, der Xbox- und PC-Titel war seit 2015 in Entwicklung. Seit dem 1. September 2023 ist das Game nun endlich erhältlich. Spieler und Spielerinnen haben in «Starfield» nun eine Notiz entdeckt, die eine emotionale Hommage an einen verstorbenen Fan darstellt.

Wer war dieser Fan?

Viele Rollenspiel-Verehrer und -Verehrerinnen verfolgten die Entwicklung von «Starfield» über viele Jahre. Ein multiplanetares Weltraum-Abenteuer in mehreren Sonnensystemen: Die Entwickler von Bethesda versprachen eines der umfangreichsten Sci-Fi-Spiele überhaupt. Doch nicht alle überlebten die Zeitspanne der Ankündigung bis zur von Fans heissersehnten Veröffentlichung – einer davon war Alex Hay.

Der 35-jährige Engländer zeigte sich auf Reddit enttäuscht, dass das Erscheinungsdatum des Spiels im November 2022 auf den September 2023 verschoben wurde. In einem Post schrieb er im März, dass er nicht zum Spielen kommen wird, da er aufgrund seines Lungenkrebses nicht mehr lange leben werde. «Geniesst das Spiel also auch in meinem Namen!», schrieb Hay.

Dieser Beitrag sorgte für grosses Aufsehen, einige Fans antworteten ihm sogar, dass sie ihren Charakter oder ihr Raumschiff nach ihm benennen werden. Kurze Zeit danach verstarb der App-Entwickler und Rollenspiel-Fan, wie sein Vater auf Twitter (X) mitteilte:

Wie wurde Hay nun verewigt?

Kurz nach dem Release fanden einige Fans in einer Weltraum-Station eine virtuelle Notiz – sie enthielt eine letzte Nachricht von Alex Hay (siehe Bildstrecke oben): «An alle meine Freunde und Mitentdecker. Ich bin immer bei euch, dort draussen im Sternfeld. Für immer in Liebe, Alex Hay.»

«An alle meine Freunde und Mitentdecker. Ich bin immer bei euch, dort draussen im Sternfeld. Für immer in Liebe, Alex Hay» Aus der Notiz in «Starfield»

Wie genau es zu dieser Hommage kam, ist nicht bekannt. Bethesda hat bisher keine Details bekannt gegeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Entwickler vor dem Tod wohl Kontakt mit Hay oder seiner Familie hatten, damit sie seine letzte Nachricht verschriftlichen konnten.

So funktioniert «Starfield»

In dem Action-Rollenspiel bereist der Spieler oder die Spielerin verschiedene Planeten, kämpft gegen Weltraum-Piraten und wird in verschiedene interstellare politische Konflikte involviert. Das Game kommt gut an: Die ersten Rezensionen zu «Starfield» fallen äusserst positiv aus. Das Wertungsagglomerat Metacritic.com zeigt aktuell einen Schnitt von 88/100 Punkten.

Starfield ist ab sofort für Early-Access-Spieler und Käufer der Premium-Version auf PC und Xbox erhältlich. Am 6. September erscheint das Spiel dann auch als Normal-Version und ist im Xbox Game Pass für Abonnenten und Abonnentinnen enthalten.

Was hältst du von Sci-Fi-Spielen wie «Starfield»? Bin ein grosser Fan! Ganz ok. Nicht so mein Ding. Muss ich noch herausfinden.