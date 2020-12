Mit 98 Jahren : Stargeiger Ivry Gitlis gestorben

Er stammte aus Haifa und kam früh zur Musik. Später trat der Geigenvirtuose in der ganzen Welt auf. Nun starb Gitlis hochbetagt in Frankreich.

Der Geigenmusiker Ivry Gitlis ist tot. Der aus Israel stammende Künstler sei am Donnerstag in Paris im Alter von 98 Jahren gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Gitlis› Sohn David.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron würdigte am Freitag die Verdienste von Gitlis und nannte ihn einen der grössten Violinisten seiner Zeit. Bereits im Alter von sieben Jahren habe er sein erstes Konzert gegeben. Der in Haifa geborene Geigenvirtuose sei während seiner internationalen Karriere in den bekanntesten Konzerthäusern der Welt zu Gast gewesen.