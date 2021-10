Mehrere Hühner gerissen : «Stark abgemagert und unterernährt» – Luchs in Belp wurde abgeschossen

Ein verwaister Jungluchs trieb sich letzte Woche im Siedlungsgebiet in Belp herum. Nun hat ihn der Wildhüter erlegt.

Der Jungluchs, der sich vergangene Woche in Belp herumtrieb und mehrere Hühner riss, ist vom zuständigen Wildhüter am Wochenende erlegt worden. Dies bestätigte das Jagdinspektorat am Mittwochabend auf Anfrage von 20 Minuten. Der junge verwaiste Luchs habe sich letzte Woche nur noch im Siedlungsgebiet aufgehalten und habe dabei nach einfacher Beute wie Geflügel oder Kaninchen gesucht. «Er war sehr stark abgemagert und unterernährt. Zudem war er nicht mehr menschenscheu, was für verwaiste Jungtiere klassische Symptome sind», sagt ein Sprecher.