Weil am Rhein (D): Stark alkoholisierter Chauffeur lenkt voll besetzten Bus

Die Schweizer Grenzwache stoppte am Freitagabend einen betrunkenen Bus-Chauffeur am Autobahnzoll Basel-Weil am Rhein (D), wie die deutsche Polizei am Montag mitteilte. Bei der Alkoholkontrolle habe der 51-Jährige gut ein Promille intus gehabt, so der Polizeibericht. Bei der Kontrolle des Busses kurz nach 21 Uhr sei den Schweizer Beamten die Alkoholisierung des Chauffeurs aufgefallen. Nach dem Atemalkoholtest wurde eine Blutentnahme angeordnet.