«Potenziell gefährlich» : Stark mutierte neue Corona-Variante beunruhigt Forschende

Eine neue Corona-Variante mit einer ungewöhnlich hohen Mutationsrate grassiert zur Zeit in Südafrika. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen.

In den afrikanischen Ländern mangelt es an Impfstoffen.

Die Verbreitung der als C.1.2 bezeichneten Variante habe in den vergangenen Monaten leicht zugenommen, erklärte das südafrikanische Institut für Infektionskrankheiten (NICD) am Montag. C.1.2 wurde demnach in allen neun südafrikanischen Provinzen nachgewiesen. Auch in China, Mauritius, Neuseeland und Grossbritannien wurde die Variante bereits festgestellt.