Der Wagen geriet in die Leitplanke und kippte um. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rechnet mit einem Sachschaden in der Höhe von 33’000 Franken.

Auf der A2 in Horw LU passierte am Mittwoch ein Selbstunfall.

Am Mittwochmorgen fuhr ein 39-jähriger Lenker in einem Lieferwagen auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Laut der Luzerner Polizei geriet der Wagen um 5.40 Uhr beim Baustellenbereich zwischen Horw LU und Hergiswil NW mit der rechten Fahrzeugseite in die Leitplanke. Daraufhin sei das Fahrzeug gekippt und schleuderte auf der Strasse 40 Meter , bis es schliesslich zum Stillstand kam. Beide Insassen des Lieferwagens sind unverletzt geblieben. Die Polizei rechnet mit einem Sachschaden in der Höhe von circa 33’000 Franken, teilte sie am Mittwoch mit.