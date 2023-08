St. Gallen: 2500 Menschen feiern an St. Gallen Pride

Am Samstag fand die erste St. Gallen Pride statt. Trotz der Street Parade waren mehr Demonstrierende vor Ort, als von den Veranstaltenden gedacht. 2500 Demonstrierende machten sich für LGBTIQ-Rechte stark.

1 / 23 Am Samstag fand die erste Pride in St. Gallen statt. 20 Minuten/Carina Majer Unter dem Motto «Zeit, Farbe zu bekennen» liefen die Demonstrierenden durch die St. Galler Innenstadt. 20 Minuten/Carina Majer Es waren ungefähr 2500 Personen an der Demonstration beteiligt. 20 Minuten/Carina Majer

Wer am Samstag kurz vor 13 Uhr durch die St. Galler Innenstadt lief, fragte sich vielleicht, ob die Pride Parade tatsächlich heute stattfindet. Es war das typische Treiben eines Samstagnachmittags zu sehen. Keine Regenbogenfahnen, keine Menschengruppen. Nur vereinzelt konnte man Vorboten des bevorstehenden Ereignisses entdecken, wie das Schaufenster eines Friseursalons, das «Farbe bekennt», oder die Pride-Plakate der Stadt St. Gallen. Am Kornhausplatz beim Hauptbahnhof angekommen zweifelte man aber nicht mehr am Stattfinden der Pride.

Alte, Junge, Männer, Frauen, non-binäre Personen, trans Personen, Dragqueens und die ganze Vielfalt der queeren Community haben sich um den Lämmler-Brunnen versammelt. «Auch zahlreiche Menschen, die nicht zur queeren Community gehören, bekannten Farbe und liefen an der Demo mit», sagt Andi Giger, Organisator der St. Gallen Pride, zu 20 Minuten. So viele wie an der diesjährigen Zurich Pride waren es aber lange nicht.

«Wir sind überwältigt!» – mehr Demonstrierende als gedacht

Etwa 2500 Personen nahmen laut Giger an der ersten St. Gallen Pride teil. Obwohl diese Zahl weniger als ein Zehntel der Teilnehmenden der Zurich Pride ausmachte, zeigten sich die Veranstalter und Veranstalterinnen äusserst zufrieden. Ursprünglich hatten sie mit 1000 bis maximal 1500 Personen gerechnet. Denn es gab ja eine grosse Terminkollision: Die Street Parade fiel auf dasselbe Datum.

«Im Vorfeld haben wir ganz viel Gegenwind von Personen erhalten, die an die Street Parade gingen und deshalb nicht an der Pride teilnehmen konnten», so Giger. «Trotzdem haben wir viel mehr Teilnehmende gezählt als erwartet. Ich bin von der Solidarität der Menschen überwältigt», freut sich der Veranstalter.

«Ein wichtiges Statement für die Stadt»

Es gab aber auch viele Personen, die sich bewusst gegen die Street Parade und für die Pride in St. Gallen entschieden haben. «Weil heute das erste Mal die Pride in St. Gallen stattfindet und es ein wichtiges Statement für die Stadt ist», kommentiert eine Demonstrantin ihre Wahl. Ausserdem haben viele Teilnehmende eine klare Botschaft, die sie vertreten. 20 Minuten hat nachgefragt.

Die bunte Community ist nicht nur zum Spass hier. Viele haben auch eine Botschaft, mit der sie hergekommen sind. 20 Minuten/Carina Majer

«Alles verlief im geplanten Rahmen»

«Es gab keine Zwischenfälle. Alles verlief im geplante Rahmen», sagt Klaus-Dieter Mennel, Sprecher der Stadtpolizei, auf Anfrage von 20 Minuten. Auch Andi Giger ist zufrieden: «Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Das hat uns sehr gut getan nach all den Monaten harter Vorbereitungsarbeit.»

Die Frage, ob die Pride in St. Gallen künftig jährlich stattfinden wird, kann Giger nicht definitiv beantworten. «Unser Ziel ist es, die Pride jedes Jahr durchzuführen. Aber es hängt natürlich auch stark von der Community ab.»

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland InterAction, Beratung und Information für intergeschlechtliche Menschen Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147