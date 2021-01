Puerta de Toledo : Heftige Explosion im Stadtzentrum von Madrid

Im Stadtteil Puerta de Toledo im Zentrum von Madrid hat sich eine heftige Explosion in einem Gebäude ereignet. Wie der spanische Fernsehsender TVE sowie Augenzeugen am Mittwoch berichteten, wurden durch die Explosion die oberen drei Stockwerke des Gebäudes zerstört. Das Gebäude befindet sich demnach in der Nähe eines Altenheims.