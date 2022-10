Gesundheitswesen: Starke Grippewelle droht – kommt jetzt die Maskenpflicht zurück?

Durch zwei Jahre Corona-Schutzmassnahmen dürfte das Immunsystem vieler Personen geschwächt sein. Es brauche nämlich die ständige Auseinandersetzung mit der Umwelt, um fit zu bleiben, so Thomas Rosemann, Professor und Direktor des Instituts für Hausarztmedizin an der Universität Zürich.

In der Schweiz machen sich erste Grippefälle bemerkbar.

Der Herbst ist definitiv in der Schweiz angekommen – und macht sich nebst seiner Farbenpracht und dem nasskalten Wetter auch auf andere Wege bemerkbar. So werden jedem, der in der letzten Zeit mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs war, wieder vermehrt hustende und erkältete Personen aufgefallen sein.