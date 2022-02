Medaille verpasst – Starke Nadine Fähndrich läuft im Sprint-Final auf den fünften Rang

In ihrem Halbfinal hatte die 26-jährige Fähndrich die zweitschnellste Zeit hingelegt und so die Final-Quali souverän geschafft. Im Prolog war sie sogar die drittbeste Zeit gelaufen. Und auch im Viertelfinal hatte sie überzeugt, sie gewann ihren Heat. Im Final waren die Medaillenhoffnungen bis zum letzten Aufstieg intakt – zeitweise lag sie gar auf Platz zwei. Auf der Zielgeraden brach sie allerdings ein und musste Dahlqvist und Diggins ziehen lassen.

Die erste und einzige Schweizer Langlauf-Medaille an Olympischen Spielen gab es bei den Frauen vor 20 Jahren – in der Staffel. In Salt Lake City gewann das Schweizer Team um Brigitte Albrecht Loretan, Andrea Huber, Natascia Leonardi Cortesi und Laurence Rochat Bronze über 4x5 km. Bei den Männern gewann Dario Cologna vor vier Jahren in Pyeongchang seine vierte Goldene, damals über 15 km Skating.