Rheineck SG  – Starke Rauchentwicklung wegen Brand – Anwohner müssen Fenster schliessen

Am Sonntag hat an der Buhofstrasse ein Einfamilienhaus gebrannt.

Am Sonntag ist es in Rheineck SG zu einem Hausbrand gekommen.

Wegen eines Brandes mit starker Rauchentwicklung in Rheineck SG hat Alertswiss eine Warnung herausgegeben. Wegen eines «starken, unangenehmen Geruchs» wurden die Anwohner dazu aufgerufen, ihre Fenster zu verschliessen. Dazwischen hatte auch der TCS wegen des Rauchs vor Sichtbehinderung auf der A1 zwischen St. Gallen und St. Margrethen gewarnt. Mittlerweile gibt es aber von Seiten Alertswiss und TCS bereits wieder Entwarnung.

Kurz nach 15 Uhr ist der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei St. Gallen gemeldet worden, dass ein Einfamilienhaus an der Buhofstrasse in Vollbrand stehe, wie es in einer Mitteilung heisst. Die ausrückenden Patrouillen konnten vor Ort den 25-jährigen Bewohner, der den Brand gemeldet hatte, vor dem brennenden Haus antreffen. Er konnte sich selber ins Freie retten und blieb unverletzt. Die beiden anderen Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches ausserhalb des Hauses. Sie konnten erreicht werden.