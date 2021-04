Kryenbühl wieder stark

Dass er sich auf der Pista Stelvio in Bormio wohl fühlt, stellte auch Urs Kryenbühl erneut unter Beweis. Am Ort, an dem sein Stern vor einem Jahr mit einem Podestplatz in der Abfahrt aufging, erreichte er mit Rang 8 sein persönliches Bestergebnis in einem Super-G.