Region Bern : Starke Zunahme bei Diebstählen aus Fahrzeugen

Im Oktober sind bei der Kantonspolizei Bern über 100 Einschleiche- und Einbruchdiebstähle in Fahrzeuge gemeldet worden. Sie ruft zur Vorsicht auf.

Dies vor allem in Köniz, im Mattenhofquartier und in der Berner Innenstadt.

Auf Twitter vermeldete die Berner Polizei, dass es vermehrt zu Einbruchdiebstählen in Autos kommt.

Seit Anfang Oktober verzeichnet die Kantonspolizei Bern eine starke Zunahme von Einschleiche- und Einbruchdiebstählen in Fahrzeuge in der Region Bern: Über 100 Meldungen sind in diesem Zusammenhang eingegangen. Insbesondere die Gemeinde Köniz, das Mattenhofquartier und die Innenstadt waren davon betroffen.