Elternstreit: Kinderübergabe-Zentrum im Zürcher HB wird überrannt

Angebot

Hilfe am Bahnhof – so funktioniert es

Die SOS Bahnhofhilfe in Zürich wurde vor 140 Jahren ins Leben gerufen und wird heute von den Vereinen Compagna und Pro Filia betrieben. Es gibt sie in Zürich, Bern, Basel, Biel, Chiasso, Genf, Luzern und Olten. Die SOS Bahnhofhilfe in Zürich beschäftigt acht Mitarbeitende in Teilzeit-Pensen. Das Angebot umfasst:

– Mobilitätshilfe: Unterstützung von Personen mit Beeinträchtigung beim Ein- und Aussteigen. Rollstühle stehen zur Verfügung.

– Begleitungen: von und zum Zug, Taxi, Tram, Bus oder weiteren Zielen rund um den Bahnhof.

– Hilfe vor Ort: Unterstützung bei der Bedienung von Billett- und anderen Automaten, kleine Handreichungen, Auskünfte aller Art.

– Kinderübergaben

– Geschützter Raum zum Stillen und Wickeln