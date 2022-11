Live Weltmeisterschaft: Starker Iran gewinnt gegen Wales

51' Was war denn das? Dreifachchance für den Iran. Zuerst rettet der linke Pfosten, dann der rechte und am Ende kann Hennessey parieren. Unglaublich. Wieder war es Sardar Azmoun von Bayer Leverkusen mit dem Vorstoss, danach schlenzt Gholizadeh den Ball mustergültig an den weiten Pfosten. Am Ende köpft Sardar dann aber Hennessey an. Mittlerweile müsste der Iran definitiv führen. Wales im Glück!