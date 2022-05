Brandserie im Wasseramt : Starker Rauch aus Schule – Feuerwehr muss schon wieder ausrücken

Abermals brauchte es im solothurnischen Wasseramt am Wochenende den Einsatz der Feuerwehr. Betroffen war diesmal das Alte Schulhaus in Kriegstetten.

Die Brandserie im Wasseramt reisst nicht ab: Am Samstagabend musste die Feuerwehr zum Alten Schulhaus in Kriegstetten ausrücken.

Dass im Solothurner Wasseramt am Wochenende die Feuerwehr ausrücken muss, ist zur traurigen Gewohnheit geworden. So auch gestern Samstagabend: Aus dem Alten Schulhaus in Kriegstetten trat kurz nach 22 Uhr starker Rauch. Durch den raschen Löscheinsatz der Einsatzkräfte konnte die Rauchentwicklung unter Kontrolle gebracht werden, wie die Solothurner Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.