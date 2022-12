Kaiseraugst AG : Starker Rauch – «Die Feuerwehr hat riesige Leitern hervorgeholt»

In Kaiseraugst AG kam es am Sonntag zu einer starken Rauchentwicklung in einer Entsorgungshalle an der Bahnhofstrasse. Die Feuerwehr konnte bestätigen, dass es in der Halle in einer Mulde zu brennen begann.