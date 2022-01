Gefahrenstufe 3 – Starker Schneefall, Orkanböen – ab Montag sollte man die Alpen meiden

1 / 3 Prognosemodelle sagen für kommende Woche teils ergiebige Schneefälle am Alpennordhang sowie in Teilen Graubündens voraus. Twitter/MeteoSchweiz Insgesamt ist mit Neuschneemengen von 50 bis 90 Zentimeter, in den Hochalpen bis 110 Zentimeter zu rechnen. Twitter/MeteoSchweiz Der Bund ruft im gesamten Alpenraum inklusive des Tessins wegen des zu erwartenden starken Schneefalls die Gefahrenstufe 3 von 5 aus. Twitter/MeteoSchweiz

Darum gehts Ab Montag kommt in den Bergen wie auch im Flachland der Schnee zurück.

In den Hochlagen wird der Schneefall von Orkanböen begleitet.

Der Bund rief die Gefahrenstufe 3 von 5 aus.

Der Schnee kommt zurück: Von Montagmorgen bis Mittwochabend werden in den Alpen ergiebige Schneefälle erwartet. Wie Meteoschweiz ankündigt, ist insgesamt mit Neuschneemengen von 50 bis 90 Zentimeter, in den Hochalpen bis 110 Zentimeter zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt von rund 800 Metern bis in tiefe Lagen.

Im Flachland wird es laut Felix Blum, Wetterexperte beim SRF, wahrscheinlich vor allem am Montagabend und auch am Dienstagvormittag wieder stellenweise Schnee geben. Ab Dienstagnachmittag ziehen weitere, teils intensive Niederschläge aus Nordwesten auf und halten bis Mittwochabend an. Die Schneefallgrenze steigt von tiefen Lagen auf 800 bis 1200 Meter an.

In den Hochlagen wird der Schneefall von stürmischem Nordwestwind begleitet. Oberhalb von 2000 Metern treten Böen zwischen 110 und 160 Kilometer pro Stunde auf, so zum Beispiel auf dem Säntis. Die Skianlagen in den Berggebieten werde man dann nicht betreiben können. «Generell sollte man in den nächsten drei Tagen Hochlagen eigentlich meiden. Im Hochgebirge sollte man sich aber grundsätzlich von Montag bis Mittwoch nicht draussen bewegen, sondern diese Tage abwarten», warnt auch Wetter-Experte Blum.

Im Flachland sei mit Windspitzen im Bereich von 60 bis 80 Kilometer pro Stunde zu rechnen, an exponierten und in leicht erhöhten Lagen seien noch etwas stärkere Böen möglich. In mittleren Höhenlagen könnten Bäume umstürzen.

Lawinengefahr steigt an

Der Bund ruft im gesamten Alpenraum inklusive des Tessins wegen des zu erwartenden starken Schneefalls die Gefahrenstufe 3 von 5 aus. Es sei mit grossen Schneeverfrachtungen zu rechnen.

Erst am Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage und die Nullgradgrenze steigt rasch bis auf fast 3000 Meter. Mit der starken Erwärmung und den grossen Neuschneemengen wird die Schneedecke wahrscheinlich sehr instabil sein. Daher sollte man in den Alpen bei Unternehmungen in freiem Gelände besonders achtsam sein und vorher das Lawinenbulletin des SLF konsultieren.