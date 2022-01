Kapstadt : Starker Wind spült 45 Jahre altes Schiffswrack an den Strand

Südafrika wurde in den letzten Tagen von starken Winden und heftigen Regenfällen heimgesucht. Ein Strand südlich von Kapstadt hat deshalb eine Touristenattraktion geschenkt bekommen.

Der Öltanker Antipolis sank vor der Küste Kapstadts im Jahr 1977 – am 20. Januar 2022 wurde das Wrack wieder an den Strand gespült.

In der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt ist nach 45 Jahren ein historisches Schiffswrack vom Meeresgrund an den Strand gespült worden. Nach ungewöhnlich starken Winden sei das vier Meter hohe und 25 Meter lange Wrack des 1977 gesunkenen Öltankers Antipolis am Strand namens Oudekraal aufgetaucht – am Fusse der Bergkette Zwölf Apostel. Das teilte die Stadt Kapstadt am Freitag mit.