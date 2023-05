Schweiz: 12'000 Blitze und starke Winde – hier könnte es weiter stürmisch bleiben

Um 15 Uhr haben die ersten schweren Gewitter die Westschweiz heimgesucht. In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage, am Samstagmorgen sind aber noch vereinzelt Schauer möglich. Sonst bleibt es am Samstag trocken und die Sonne zeigt sich. Bereits am Sonntag verschlechtert sich das Wetter aber wieder und es sind auch wieder Gewitter möglich.