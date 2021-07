Restaurants und Partyservice betroffen - Starkoch Alfons Schuhbeck meldet Insolvenz an

Er kocht seit vielen Jahren für den FC Bayern München und hat seine eigene Kochshow: Der deutsche Starkoch Alfons Schuhbeck. Trotz seines Erfolges muss der 72-Jährige nun Insolvenz anmelden – seine Gastronomie-Betriebe am Platzl in München und sein Partyservice sind zahlungsunfähig.

Schuld an der finanziellen Notlage soll die Corona-Krise sein, wie die «Süddeutsche» schreibt. Auch hat Schuhbeck laut eigenen Aussagen bis heute keine Staatshilfen erhalten. Trotzdem will der bekannte Gastronom seine Betriebe vorerst offen halten. Schliesslich habe er «schon viele Krisen überstanden».

50 Mitarbeitende sind von der Insolvenz betroffen. Diese treffe der Umstand richtig hart, sagt Schuhbeck. Neben Gastrobetrieben und einem Partyservice führt Schubeck auch noch einen Gewürzhandel. Diesen will er zu retten versuchen.

Ob wirklich die Pandemie und die fehlenden staatlichen Hilfen Schuld an der Notlage des Gastronomen sind, sei unklar, wie die «Süddeutsche» weiterschreibt. Denn nach einer Razzia Mitte 2019 läuft ein Steuerverfahren gegen Schuhbeck.

Der Starkoch habe Steuer hinterzogen. Dabei war die Rede von einer Summe von bis zu fast einer Million Euro. Die Ermittlungen betreffen aber nur die Gastronomiebetriebe am Platzl in München. Es könnte also sein, dass der TV-Koch dem Staat noch richtig viel Geld schuldet, heisst es weiter.