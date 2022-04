Gerüchteküche brodelt - Starkoch Daniel Humm datete bereits eine Milliardärin und eine Royal

Zum ersten Mal gesichtet wurden die beiden in der ersten Reihe der Modenschau von «Chloé» an der Pariser Fashion Week Anfang März.

In der Vergangenheit war er in einer Beziehung mit Laurene Powell Jobs (58), der Witwe von Tech-Mogul Steve Jobs.

Auch fürs Erobern schöner und berühmter Frauen hat er scheinbar ein Händchen und sorgt in seinem Liebesleben für eine brodelnde Gerüchteküche. Kürzlich sorgte er mit seiner neuesten Flamme für Aufsehen: US-Schauspielerin Demi Moore. Zwischen den beiden soll es momentan «richtig heiss zu- und hergehen», verrät eine Quelle gegenüber « Page Six ». Trotz langen und harten Arbeitszeiten soll er sie regelmässig zu romantischen Abendessen einladen. Zum ersten Mal wurden sie anfangs März an der Pariser Fashion Week zusammen gesichtet.

Eine Milliardärin und eine angehende Herzogin

Und die Liste geht königlich weiter: Vor sechs Jahren wurde gemunkelt, dass er die damalige «Suits»-Darstellerin Meghan Markle (40) – heute Herzogin Meghan – datet. Die Romanze der beiden soll ein offenes Geheimnis in der New Yorker High Society gewesen sein. Zwei Jahre danach und eine Liaison mit dem kanadischen Gastronom Cory Vitiello später lernte die Schauspielerin ihren heutigen Ehemann Prinz Harry (37) kennen. Inzwischen sind sie Eltern von Archie (2) und der neun Monate alten Lilibet.

Dreifacher Vater

Später war Humm mit Geneen Wright (46) verheiratet. Die beiden trennten sich friedlich, sind heute geschieden und sind Co-Parents von Vivienne (12) und Colette (10). Obwohl die Kinder bei ihrer Mutter in West Hollywood, Kalifornien, leben, sieht der Chef-De-Cuisine seine Töchter regelmässig. Zum Beispiel nahm er sie vor einigen Wochen zum Schnuppern mit in die Küche seines Restaurants und schrieb auf Instagram: «Ich freue mich, ihnen zu zeigen, was mich täglich dazu bringt, aufzustehen. Ich hoffe, sie sehen, dass Leidenschaft das ist, was einen glücklich macht.»